Умер скульптор Зураб Церетели

В Челябинске его выставка проходила в 2011 году

В ночь на вторник, 22 апреля, на 92-м году жизни умер художник-монументалист, живописец, скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели, передает ТАСС.

Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства родился в 1934 году в Тбилиси. В детские годы на него оказал огромное влияние дядя — известный живописец Георгий Нижарадзе. В 1952 году будущий народный художник СССР и РФ поступает в Тбилисскую академию художеств. В 1958 году Церетели получил диплом. Первым местом работы стал Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. Основные события в творчестве скульптора происходили уже в Москве.

В 2011 году его выставка прошла в челябинском зале Союза художников. В марте 2025 года работы мастера посмотрели жители Магнитогорска.