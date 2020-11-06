Скончался сатирик Михаил Жванецкий

О его смерти сообщила Алла Пугачёва.

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На 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий. О смерти юмориста на своей странице в «Инстаграме» сообщила певица Алла Пугачёва.



«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце»,— написала Алла Пугачёва.

Михаилу Жванецкому было 86 лет. Месяц назад, в начале октября, сатирик заявил, что прекращает концертную деятельности и публичные выступления, сославшись на преклонный возраст. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.

Народный артист России и Украины родился в 1934 году в Одессе. Под его монологи, звучащие с экранов телевизоров, выросло не одно поколение. В 1960-х годах он работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Из под его пера вышло более 300 монологов и миниатюр для актёров Романа Карцева и Виктора Ильченко. Именно с ними он открыл Театр миниатюр при филармонии в родной Одессе в 1970-ые. В 1988 году Михаил Жванецкий создал Московский театр миниатюр.