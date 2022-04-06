Умер российский политик Владимир Жириновский

В феврале лидер ЛДПР попал в больницу с коронавирусом

В Москве скончался российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал в личном телеграм-канале Володин.

В феврале Владимир Жириновский попал в больницу с положительным тестом на ковид. Победить инфекцию не получилось.