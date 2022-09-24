Умер режиссер Владимир Краснопольский

Ему было 89 лет

23 сентября в возрасте 89 лет скончался режиссер и народный артист РСФСР Владимир Краснопольский. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Владимира Краснопольского. Приносим соболезнования родным и близким Владимира Аркадьевича»,— говорится в сообщении.

О причинах смерти режиссера не сообщается.

Владимир Краснопольский родился в 1933 году в Свердловске в семье артиста Свердловского государственного театра музыкальной комедии и балетмейстера. В 1955 году он окончил историко-филологический факультет УрГУ, а в 1963 году — режиссерский факультет ВГИКа. На протяжении двух лет — с 1961 по 1963 годы был режиссером Свердловской киностудии, после — режиссером киностудии «Мосфильм».

Владимир Краснопольский снял такие фильмы и сериалы, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Сыщик без лицензии», «Под небом Вероны», «Паутина», «Капкан», «Ермоловы», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Дело следователя Никитина», «Санта Лючия» и многие другие.

Является лауреатом Государственной премии СССР. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также орденом Почета.

Где и когда будет похоронен Владимир Краснопольский станет известно позже.