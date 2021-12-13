Умер режиссер Сергей Соловьев

Ему было 77 лет

Режиссер Сергей Соловьев умер у себя дома в Москве в возрасте 77 лет. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщило федеральное издание «ТАСС». Отмечается, что в январе 2020 года у Соловьева произошел ишемический инсульт, режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сергей Соловьев известен как режиссер фильмов «Станционный смотритель» (1972 год), «Сто дней после детства» (1975), «Асса» (1987), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991). Соловьев окончил ВГИК, где после стал преподавать, работал на «Мосфильме». В 1977 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1993 получил звание народного артиста РФ.