Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

Создатель образа Чебурашки не дожил до своего 102-летия всего два месяца

Сегодня, 2 июля, в возрасте 101 года скончался классик советской анимации, создатель известных российских мультгероев Леонид Шварцман. Об этом изданию ТАСС сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки. Будучи подростком, он переехал в Ленинград, где жила его сестра. В 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. Затем работал в ремонтно-механическом цеху. В ноябре 1941 года по решению властей был эвакуирован из блокадного Ленинграда и вывезен в Тихвин вместе с другими специалистами, а оттуда — в Челябинск. В столице Южного Урала он работал токарем на танковом заводе и там же, бесплатно, художником-оформителем. После того, как он выполнил портрет Сергея Кирова для главной проходной завода имени Кирова, его перевели на должность художника-оформителя.

После войны он отправился в Москву, где поступил во ВГИК. С 1948 года работал художником-постановщиком на киностудии «Союзмультфильм», сначала в соавторстве, затем самостоятельно, а с 1975 года в качестве режиссера.

В числе его работ — знакомые всем «Котенок по имени Гав», «Чебурашка», «Аленький цветочек», «38 попугаев», «Дядя Степа — милиционер», «Шапокляк» и многие другие.

Награжден Орденом Александра Невского, имеет звания заслуженного художника РСФСР и народного художника Российской Федерации.