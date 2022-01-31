Умер режиссер и сценарист Виктор Мережко

Народному артисту России было 84 года

Поздно вечером 30 января на 85-м году жизни скончался народный артист России, режиссер, сценарист и актер Виктор Мережко. Информацию об этом изданию ТАСС подтвердили в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

Дочь режиссера Мария рассказала журналистам телеканала НТВ о том, что в декабре Мережко заболел, стал задыхаться. Родные считали, что это коронавирус, и уговаривали его пойти в больницу, однако артист занимался самолечением. Лишь 10 января сын Виктора Мережко отвез отца в больницу, где результаты КТ показали поражение легких более 90%.

Врачам удалось снизить поражение до 65%, но у артиста отнялась нога. Ему сделали операцию, но, по словам Марии, он начал угасать и спустя неделю скончался.

Виктор Мережко родился в Ростовской области 28 июля в семье директора молочных заводов и лаборанта. В 1952 году переехал с семьей на Украину, там же окончил Украинский полиграфический институт имени Ивана Федорова и настоял на распределении в родную Ростовскую область. Затем учился во ВГИКе и уже на втором курсе написал сценарий, по которому сняли фильм «Зареченские женихи».

Всего по сценариям Мережко снято более 50 фильмов, среди которых «Уходя — уходи», «Тигры на льду», «Трын-трава». Был режиссером сериалов «Сонька Золотая Ручка», «Объявлены в розыск» и других. Также написал 15 пьес, которые ставились во многих театрах, и сыграл несколько ролей в фильмах.

30 января скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев.