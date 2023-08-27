Умер режиссер и сценарист Глеб Панфилов

Уроженцу Магнитогорска было 89 лет

Накануне, 26 августа, на 90-м году жизни скончался уроженец Магнитогорска, народный артист РСФСР, режиссер, сценарист Глеб Панфилов. Об этом изданию ТАСС сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

В мае 2023 Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом и воспалением легких. По словам Варшавера, все это время врачи делали все возможное, чтобы спасти его, но болезнь победила. По данным ряда СМИ, режиссер скончался в одной из московских клиник. Его супруга Инна Чурикова скончалась в начале 2023 года, и Панфилов пережил ее на семь месяцев.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Его отец был журналистом, а затем преподавал историю партии в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. В 1957 году будущий режиссер окончил Уральский государственный технический университет и работал на свердловском заводе медаппаратов. В 1959 году по его инициативе в Свердловске возникла любительская киностудия, где он с друзьями снял фильмы «Нейлоновая курточка» и «Народная милиция». Два года спустя Глеб Панфилов начал работать на свердловском телевидении, где также снял ряд фильмов. Затем поступил во ВГИК, в 1966 году начал работать на «Ленфильм». Там он снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет», который завоевал главный приз Международного кинофестиваля в Локарно.

В 1970 году Панфилов снял фильм «Начало». Во время съемок он женился на своей музе Инне Чуриковой, с которой прожил более 50 лет.

Глеб Панфилов получил множество наград и призов различных кинофестивалей. В 1976 году был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР», а в 1984 году — звания «Народный артист РСФСР».