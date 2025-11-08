Умер предприниматель и почетный гражданин Копейска Александр Махров

Ему было 70 лет

Сегодня, 8 ноября, не стало предпринимателя, мецената и почетного гражданина Копейска Александра Махрова. Он умер на 71 году жизни, сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Александр Махров переехал в Копейск в 1980 году после окончания Омского государственного университета. Преподавал физику в школе № 45 и читал лекции в вечернем филиале Челябинского политехнического института в Копейске. В 1988 году начал предпринимательскую деятельность, сначала создав кооператив по оказанию юридических услуг, 10 лет спустя — цех по фасовке растительного масла «Сигма». Впоследствии компания стала одним из крупнейших в Челябинской области и Башкирии агропромышленных холдингов.

«Александр Евгеньевич был бизнесменом, меценатом, обладателем различных почетных грамот и дипломов. Он отличался преданностью своему делу, глубокими знаниями и богатым опытом, которыми щедро делился с окружающими»,— подчеркнули в администрации Копейска.

Глава города Светлана Логанова и сотрудники мэрии выразили соболезнования родным и близким Александра Махрова.