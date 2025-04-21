Умер Папа Римский Франциск

Его не стало на 89-м году жизни

Сегодня, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска, передает ТАСС со ссылкой на Ватикан.

13 марта 2013 года белый дым над Сикстинской капеллой возвестил об избрании нового Папы Римского. Собрание верующих на площади Святого Петра встретило новость бурными аплодисментами. Он принял имя Франциск, в честь святого Франциска Ассизского, впервые в истории папства отказавшись от порядкового номера. Имя Франциск II будет использовано только в случае избрания будущего Папы с тем же именем.

Интронизация Папы Франциска состоялась 19 марта 2013 года.