Умер Леонид Куравлев

Актеру было 85 лет

Сегодня, 30 января, на 86-ом году жизни скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Информацию об этом изданию «РИА Новости» сообщил его сын Василий Куравлев.

В начале января артиста госпитализировали в больницу в Коммунарке, где ему поставили диагноз «воспаление легких». Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Спустя две недели пневмонию вылечили, но актера решили перевести в хоспис, так как неврологи присвоили Куравлеву паллиативный статус. Там он и провел свои последние дни.

Дата и время прощания с актером будут известны позже.

Леонид Куравлев родился 8 октября в Москве в семье слесаря и парикмахера. В школе мальчик учился плохо, особенно тяжело ему давались точные науки. Стать актером и поступить во ВГИК ему посоветовала двоюродная сестра, пошутив, что там ему не придется сдавать нелюбимые предметы. Леонид прислушался к родственнице и в 1953 году попытался поступить в вуз, но безуспешно. Через два года будущий артист сдал все экзамены и стал студентом ВГИКа.

Успех к артисту пришел после того, как он сыграл главную роль в фильме «Живет такой парень». Также Куравлев известен ролями в таких фильмах, как «Вий», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.

Награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.