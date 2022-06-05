Умер кардиохирург Челябинской областной клинической больницы

Денису Логаненко было 48 лет

В возрасте 48 лет скончался кардиохирург Челябинской областной клинической больницы Денис Логаненко. Как сообщила пресс-секретарь медучреждения Наталья Малухина, он спас сотни жизней и дарил второй шанс людям с тяжелыми пороками сердца.

«Коллеги Дениса Игоревича рассказывают, что он был мягким, добрым, спокойным и отзывчивым человеком, любой едва намечающийся конфликт гасил в свойственной только ему манере. Говорят, что ходить в операционную с ним всегда было спокойно — была уверенность в благополучном исходе, хотя врачи — люди суеверные, и о таких вещах предпочитают умалчивать»,— написала она на странице ЧОКБ в соцсети «ВКонтакте».

В отделение кардиохирургии Челябинской областной клинической больницы Денис Логаненко пришел работать в 1997 году сразу же после окончания клинической интернатуры Челябинской государственной медицинской академии. В 2009 году он защитил кандидатскую диссертацию по сердечно-сосудистой хирургии на тему «Тактика хирургического лечения посттравматических пороков сердца» в Нижнем Новгороде. В 2014 году он получил высшую квалификационную категорию.