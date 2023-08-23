Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Артист скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни

Накануне, 22 августа, в Италии скончался известный певец и композитор Тото Кутуньо. Ему было 80 лет. Как сообщил местным изданиям помощник артиста, он умер в больнице.

Более 15 лет назад у Тото Кутуньо обнаружили рак предстательной железы. После операции и продолжительного лечения болезнь отступила, но совсем недавно случился рецидив. Артиста госпитализировали в больницу Сан-Раффаэле в Милане и делали все возможное, чтобы улучшить его состояние, однако Тото Кутуньо становилось все хуже. 22 августа около 16 часов по местному времени его сердце остановилось.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр культуры страны Дженнаро Санджулиано.

Тото Кутуньо, настоящее имя которого Сальваторе Кутуньо, родился 7 июля 1943 года в Тоскане. Уже в раннем детстве он научился играть на нескольких музыкальных инструментах, а в 13 лет занял третье место на региональном музыкальном конкурсе.

До 19 лет он участвовал в различных группах, играя на ударных. Вернувшись в Италию после первого большого турне, он создает собственную группу Toto e Tati, начинает сам сочинять музыку и отправляется гастролировать по Италии.

Сольная карьера артиста началась с 1980 года. Со своими песнями он занимает призовые места сразу на нескольких музыкальных конкурсах, успешно гастролирует не только по Италии, но и по другим странам. В Москву Тото Кутуньо впервые приехал в 1985 году и имел ошеломительный успех.

В 1990 году он отправился в Хорватию на Евровидение с песней Insieme: 1992. По итогам голосования он стал победителем конкурса.

За свою жизнь Тото Кутуньо написал множество хитов, том числе для других исполнителей, выпустил несколько альбомов, вел различные передачи на итальянском телевидении и активно гастролировал по всему миру.