Умер главврач Кетовской районной больницы Андрей Легров

Уроженец Челябинской области отдал медицине Курганской области более 30 лет

3 декабря в возрасте 55 лет скоропостижно скончался главный врач Кетовской центральной районной больницы, уроженец Челябинской области Андрей Легров. Об этом вечером 4 декабря сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Врач, который отдал более 30 лет здравоохранению Курганской области, родился 22 марта 1966 года в Златоусте. В возрасте 14 лет переехал вместе с родителями в село Кетово Курганской области. После школы окончил Тюменский медицинский институт.

«В 1989 году после окончания медицинского института по распределению вернулся в село Кетово, где более 20 лет работал хирургом ГБУ „Кетовская центральная районная больница“. В 2010 году назначен на должность заведующего хирургическим отделением ГБУ „Кетовская ЦРБ“. С июня 2013 года по настоящее время являлся главным врачом ГБУ „Кетовская ЦРБ“. В период с 2016 по 2020 годы был депутатом районной Думы села Кетово,»,— говорится в сообщении.

По словам коллег Андрея Легрова, он всегда работал для людей, и его главной целью было развитие и благоустройство Кетовской районной больницы.

Что стало причиной смерти врача — не уточняется.

Прощание с Андреем Легровым состоится 6 декабря в 12:00 в селе Кетово на улице Лесной, 17.