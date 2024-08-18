Умер французский актер Ален Делон

Ему было 88 лет

Сегодня, 18 августа, рано утром не стало известного французского актера Алена Делона. Он умер после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью в возрасте 88 лет. О смерти легенды кинематографа сообщили французские СМИ со ссылкой на его семью.

«Он мирно скончался в своем доме в Души в окружении семьи и детей после тяжелой болезни»,— передают слова семьи актера местные издания.

Чем именно страдал Делон, не сообщается. Известно лишь, что в 2019 году он перенес инсульт и начал затворническую жизнь.

Ален Делон начал сниматься в фильмах в середине прошлого века и быстро обрел популярность. Главной звездой мирового кинематографа его сделали роли в таких фильмах, как «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Самурай» и другие.

В копилке его наград — «Золотой глобус», «Сезар», почетные награды различных кинофестивалей. Кроме того, Ален Делон был офицером ордена Почетного легиона.