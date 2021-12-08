Умер экс‑руководитель челябинской Контрольно-счетной палаты Юрий Ветриченко

Ему было 65 лет

В ночь на 8 декабря скончался бывший руководитель Контрольно-счетной палаты Челябинска Юрий Ветриченко. Информацию об этом ИА «Первое областное» сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

«К сожалению, на 66-м году жизни скончался Юрий Митрофанович Ветриченко. Выражаем искренние соболезнования его близким»,— уточнили в областной КСП.

Причина смерти Ветриченко не сообщается.

Администрация Челябинска и глава Наталья Котова также выразили соболезнования в связи с кончиной экс-руководителя городской КСП.

«Всю свою трудовую жизнь Юрий Митрофанович посвятил работе в контрольных и надзорных органах. Его отличала особая принципиальность и поразительное внимание к деталям. Несколько лет он возглавлял Контрольно-счетную палату города Челябинска и по праву зарекомендовал себя как грамотный специалист своего дела, справедливый руководитель и просто хороший человек»,— сообщили в пресс-службе мэрии.

Юрий Ветриченко был назначен на должность председателя челябинской Контрольно-счетной палаты 29 сентября 2015 года решением депутатов Челябинской городской думы. Ушел в отставку спустя пять лет — осенью 2020 года.

Ранее работал старшим следователем Саткинской городской прокуратуры, в 1983 году назначен на должность прокурора-криминалиста в прокуратуре Челябинской области. В 1997 году стал помощником председателя правительства Челябинской области, через год его назначили на должность заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления при правительстве региона. Также работал аудитором региональной КСП.

Награжден почетными грамотами губернатора и Законодательного собрания Челябинской области, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.