Умер актер и телеведущий Юрий Николаев

Артист много лет боролся с раком

Поздно вечером 4 ноября не стало телеведущего и актера Юрия Николаева. Ему было 76 лет. Артист долгое время боролся с онкологией. О смерти Юрия Николаева сообщил народный артист России Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале.

«Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд. И вот пришло известие, что его не стало. Как горько!» — написал Николай Цискаридзе.

Юрий Николаев родился в Кишиневе в 1948 году в семье ветеранов Великой Отечественной войны. После окончания школы уехал в Москву и с первой попытки поступил в ГИТИС. Пять лет спустя он получил специальность «актер театра и кино» и начал служить в театре. Несколько лет спустя он стал телеведущим. Известность он получил благодаря программе «Утренняя почта».

Юрий Николаев имеет множество различных наград. В 1998 году получил звание народного артиста России.