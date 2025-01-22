Уменьшение роста на три сантиметра говорит об остеопорозе

Поставить точный диагноз челябинским медикам помогает денситометр

Около трети женщин и чуть меньше мужчин старше 50 лет страдают от остеопороза. Это системное заболевание всего скелета, при котором кости становятся более пористыми и истончаются, что ведет к переломам при минимальной нагрузке. Распознать это опасное заболевание помогает денситометр, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

Человек с остеопорозом способен получить перелом на пустом месте.

«Достаточно запнуться о порог дома или спрыгнуть с табуретки. При этом последствия могут оказаться фатальными. Например, при переломе шейки бедра наступает неподвижность пациента, которая приводит к опасным осложнениям со стороны ЖКТ, сердечно-сосудистой системы: 60% больных с такой травмой, если их не лечить, умирают в течение двух лет», — рассказывают в пресс-службе.

Определить плотность костной ткани сегодня можно одним из двух способов — это УЗИ и рентген. Ультразвук дает погрешность до 40%, поэтому применяется редко. А вот рентген, то есть денситометрия, считается золотым стандартом в мировой практике. Погрешность этого метода не более 0,1%.





«Мы заносим данные человека — его рост, вес, пол, принадлежность к расовой категории. После этого программа сравнивает полученные значения с базой данных и выдает цифровые значения — отклонения или нормы, которые врач оценивает. Это чисто математический метод. Врач только интерпретирует данные», — говорит заведующий рентгеновским отделением № 1 ЧОКБ, доцент кафедры лучевой терапии ЮУГМУ Валерий Блиновский.

Пройти обследование на остеопороз можно тем, кто стал ниже по росту на три сантиметра, кто получал переломы при легких травмах, у кого есть «горб» в верхней части спины, проблемы с ЖКТ или расшатываются зубы.

В качестве профилактики денситометрия рекомендована женщинам старше 65 лет, а также всем женщинам при наступлении менопаузы; при недостатке веса (ИМТ ниже 18,5); при длительном приеме препаратов, которые негативно влияют на плотность костей; при непереносимости лактозы и проблемах с усвоением кальция.