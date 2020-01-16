Улыбки людей и утренний туман: Южный Урал представили в памятном фотосборнике

Южноуральский исторический музей выпустил альбом с лучшими современными фотографиями.

Послушать 00:00

Государственный исторический музей Южного Урала к 86-летию образования Челябинской области выпустил красочный и памятный фотоальбом «Южный Урал. Лучшие фотографии». Всего его пополнило около 260 работ от 56 авторов. И все они были отобраны среди победителей конкурсов, фестивалей, фотомарафонов.

Этот альбом отличается от традиционных сборников. Главным критерием отбора работ стали не «обязательные» темы, прописанные в регламенте, а художественные и технические достоинства самих фото.

«Все фото были сняты за последние четыре года, но, в основном, самые свежие — сделанные в 2019 году. Фотограф сам выбирает для себя объект или событие и снимает то, что на душу легло. А в итоге это становится историей», — отметил Владимир Богдановский, директор Государственного исторического музея, председатель Челябинского регионального отделения Союза фотохудожников России.

В альбоме несколько разделов, но все они относятся к общей теме — человек и природа. В сборнике довольно много пейзажных фотографий, ведь Южный Урал славится своей потрясающей природой с большим количеством гор, лесов, рек и озёр.

«Может ли простая улыбка человека, приехавшего на Бажовский фестиваль стать новостью? Или утренняя партия только что испеченного хлеба? Или живописный туман над рекой? Скорее всего, вряд ли. Но, согласитесь, для каждого из нас такие моменты становятся очень важными. Фотография фиксирует их и оставляет в нашей памяти. Мы обращаемся к таким фотографиям, чтобы испытать вновь прекрасные моменты нашей жизни», — поделился вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.

Сами фотографы также отмечают, что альбом получился замечательным, без «приукрашивания», и довольно «свободным».

«Впервые при создании подобного фотоальбома, представляющего наш регион, удалось преодолеть систему „обязательных“ тем. Мера в отборе фотографий для издания была одна — качество самой фотографии. И сами фотографии, и то, что на них изображено, и культура издания не могут не вызвать восхищения. Это жизнь на Южном Урале, какая она есть. И она гораздо лучше, чем мы иногда об этом думаем», — рассказали фотографы.

Отметим, что тираж данного сборника составил 1000 экземпляров. И все это — подарочный вариант. Альбом в очередной раз, но с новой стороны, раскрывает достоинства Южного Урала и живущих здесь людей. Главная эмоция, которая остается после его просмотра — это желание побывать здесь и непременно вернуться еще.