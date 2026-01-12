Ультраполярный воздух с Таймыра принесет на Южный Урал 30‑градусные морозы

Они продержатся до конца первой рабочей недели

Январские морозы, которые обычно связывают с праздником Крещения Господня, в этом году придут в Челябинскую область чуть раньше. Праздник верующие отметят 19 января, а холодную погоду синоптики обещают с 13-го по 16-е — то есть всю первую рабочую неделю. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

По прогнозам синоптиков Уральского гидрометеоцентра, на уральские регионы уже сегодня вечером начнет влиять антициклон с арктического побережья. Температура начнет опускаться, и во вторник, 13 января, на большей части территории днем будет около −18 градусов. К среде мороз усилит ультраполярный воздух с Таймыра, местами похолодает до −30. Смягчится мороз только к выходным и местами: в субботу и воскресенье, предварительно, будет −12…−17 градусов.

В Челябинске дневная температура в предстоящие дни составит −20…−24 градуса, ночью — до −29. На юге региона синоптики обещают −17…−20 градусов. При этом самым холодным днем, предварительно, будет суббота — температура снизится до −22. В северных районах — почти как в Челябинске. А до крайнего запада крепкие морозы не дойдут — всю неделю днем там будет около −10 градусов.

Напоминаем, прогноз на неделю — предварительный. Более точные ежедневные сводки мы публикуем на нашем сайте.