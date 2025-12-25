Ультраполярный холод задержится на Южном Урале на один день 25 декабря

Уже 26‑го он начнет отступать к Сибири

Сегодня, 25 декабря, день в Челябинской области выдастся морозным из-за влияния на погоду ультраполярного антициклона: градусники покажут −20 и ниже. На большей территории региона будет светить солнце, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается до −22°C. Преимущественно солнечно. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске — ясное небо и −18°C.

В Аше, Нязепетровске и Златоусте температура поднимется до −24°C. Переменная облачность. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

В Снежинске, напротив, будет сиять солнце. Градусники покажут −25°C.

В Бредах тоже ясно, но температура выше — около −17°C.

В целом градусники в регионе покажут −17…−27°C. Местами может пройти небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду.