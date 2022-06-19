Улицы Миасса затопило после ливня

В некоторых районах города прошел крупный град

Накануне в Миассе бушевала непогода: местные жители сообщили в социальных сетях о том, что в нескольких районах прошел ливень, а также крупный град. Смотрим, во что превратились городские улицы после дождя.

«Сегодня после дождя, Предзаводская площадь. Вода плещется, как будто на лодке плывешь»,— написала пользователь Любовь Федянина.

Похожая ситуация возникла на Машгородке в районе рынка «Северный».

«Ни с одной, ни с другой стороны не пройти, только вплавь»,— посетовала Ксюша Кашигина.

В районе улицы 8 Июля также возникли огромные лужи, сообщила пользователь Милена Фармер.







«На Миасс 2 очень сильный ливень, гроза, града не было»,— уточнила пользователь Ольга Федорова.

Зато не повезло старой части города: местные жители сообщили, что у них прошел не только ливень, но и крупный град. В доказательство они прикрепили к постам фотографии.







Фото Макса Неклюдова

Сильный дождь также прошел вечером 18 июня в ряде других городов Челябинской области, в том числе Челябинске, Чебаркуле и других.