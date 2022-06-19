Накануне в Миассе бушевала непогода: местные жители сообщили в социальных сетях о том, что в нескольких районах прошел ливень, а также крупный град. Смотрим, во что превратились городские улицы после дождя.

«Сегодня после дождя, Предзаводская площадь. Вода плещется, как будто на лодке плывешь»,— написала пользователь Любовь Федянина.

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Похожая ситуация возникла на Машгородке в районе рынка «Северный».

«Ни с одной, ни с другой стороны не пройти, только вплавь»,— посетовала Ксюша Кашигина.

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В районе улицы 8 Июля также возникли огромные лужи, сообщила пользователь Милена Фармер.

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«На Миасс 2 очень сильный ливень, гроза, града не было»,— уточнила пользователь Ольга Федорова.

Зато не повезло старой части города: местные жители сообщили, что у них прошел не только ливень, но и крупный град. В доказательство они прикрепили к постам фотографии.

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Фото Макса Неклюдова

Сильный дождь также прошел вечером 18 июня в ряде других городов Челябинской области, в том числе Челябинске, Чебаркуле и других.