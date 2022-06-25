Улицы Миасса снова затопило после ливня

Жители рассказывают в соцсетях о последствиях непогоды

Миасс затопило после ливня, который обрушился на город вечером 24 июня. В социальных сетях местные жители выкладывают фото и видео, на которых можно увидеть огромные лужи.

«Вот так затопило перекресток в Комарово»,— написал анонимный пользователь в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

На улице Свердлова после ливня затопило один из домов.

«Чтобы зайти домой, нужно надувать лодку»,— написал пользователь Даниил Агапов в том же паблике.

На других улицах также образовались немаленькие лужи.

«А Миасс точно город? Остановка „Степана Разина“»,— написал Даниель Березовский.

Также миасцы сообщили, что в городе выпал крупный град и приложили к постам фото.

«Вот какой град на Динамо»,— написала пользователь Людмила Леонова.

Несколько горожан также поделились фотографиями града.

Напомним, из-за сильного дождя Миасс затопило на прошлой неделе. В соцсетях местные жители также делились фотографиями огромных луж.

На потопы жаловались и жители Копейска. В минувший понедельник на аппаратном совещании глава города Андрей Фалейчик поручил принять необходимые меры, и уже на следующий день ливневки были прочищены, а последствия потопа устранены.