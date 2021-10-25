Улицы Челябинска украсят к Новому году уже к 1 декабря

Наталья Котова поручила установить праздничную иллюминацию к началу зимы

Глава Челябинска Наталья Котова поручила чиновникам установить новогоднюю иллюминацию в парках и скверах до 1 декабря. Соответствующее задание мэр дала своим подчиненным на аппаратном совещании 25 октября.

«Просьба к 1 декабря провести все работы, чтобы у нас в декабре уже была иллюминация. Я говорю про строительно-монтажные работы, которые будут выполняться по тем контрактам, которые были заключены в этом году, и по тем, по которым раньше было приобретено оборудование и находилось на хранении. Все это нужно будет разобрать, выставить, укрепить, установить, чтобы у нас в декабре уже была вся новогодняя иллюминация», — поручила Наталья Котова.

Напомним, в минувшую пятницу на пешеходной части Кировки уже начали монтаж новогодней иллюминации. В этом году горожан вновь ждет светомузыкальный тоннель.