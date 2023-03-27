Улицы Челябинска отмоют порошком с наступлением тепла

Глава города поручила дорожникам сосредоточиться на ямочном ремонте и уборке

Весна уже вступила в свои права, поэтому с потеплением воздуха дорожники начали активно чистить городские улицы. Об этом доложил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 27 марта. Промывать основные магистрали будут с применением порошка, но нужно, чтобы еще чуть-чуть потеплело.

«Видела, что начали мыть прилотковую часть. Постепенно переходим на все дорожное полотно. Сейчас установились плюсовые температуры, поэтому я думаю, что мы справимся с этим вопросом. Снег вывезен, прилотковая часть уже довольно чистая, поэтому нужно отмывать. Как вы помните, работы нужно проводить с моющими средствами», — заявила после доклада глава Челябинска Наталья Котова.

Ее «дорожный» заместитель ответил, что весенняя уборка города уже стартовала: привлекаются подметально-уборочные машины и комбинированные дорожные машины, которые поливают проезжую часть. Рабочие собирают мусор, оставшийся после зимы.

«Вижу, что рабочие собирают оттаявший мусор по городу. Подрядчикам нужно будет сосредоточиться на уборке мусора и листьев. Можно не ждать дату начала субботника, а приступать к работам там, где это необходимо. Сейчас сосредоточьтесь на уборке и ремонте, особенно на проведении ямочного ремонта, обращений достаточно. Внимательно посмотрите по большим магистралям, где у нас перемещается много автотранспорта», — поручила градоначальница.

На прошлой неделе городские власти сообщали, что ямочный ремонт охватил все районы города, а на самых крупных челябинских улицах, где разрушения были самыми большими, работы уже прошли. В первой декаде апреля откроются первые асфальтобетонные заводы, поэтому ремонт будут проводить уже горячей смесью (пока что применяют холодную). Центр управления регионом продолжает сбор обращений южноуральцев по поводу плохого состояния дорог. После этого на местах составят списки для последующего ремонта.