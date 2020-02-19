Улицу в Златоусте перекрыли из-за угрозы обрушения асфальта

В выходные там произошёл прорыв канализационного коллектора.

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На улице Кирова в Златоусте в прошедшие выходные произошёл прорыв канализационного коллектора диаметром 1200 миллиметров. Как следствие произошёл подмыв грунта на проезжей части. Это принесло за собой угрозу обрушения всего асфальтового покрытия.

В местном ЖКХ отмечают, что подмыв произошёл серьёзный, и существовала угроза для безопасности жителей. Поэтому на данный момент этот участок дороги, где было одностороннее движение автомобилей, полностью закрыт.

Для канализационного коллектора понадобится ремонт. На данный момент для этого определяют источники финансирования. Отмечают, что рядом находятся жилые застройки и трамвайные пути, что вносит свои коррективы.

«Будет проведён полный комплекс работ: капитальный ремонт канализационного коллектора, а также соответствующие сопутствующие работы по восстановлению благоустройства и дорожного полотна. Коллектор всё равно будет проходить под землей. Учитывая, что там задействованы все службы, то необходимо рассчитать все нагрузки, при которых эксплуатация наземных объектов не будет нарушать работоспособность подземных», — отметил Вячеслав Бобылёв, заместитель главы ЗГО по инфраструктуре.

Глава Златоуста же поставил задачу — решить эту проблемы как можно скорее. Ведь этот участок дороги был очень важен для значительной части населения.