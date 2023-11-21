Улицу в Миассе подтапливает родниковая вода

Глава города поручил разобраться в причинах и принять необходимые меры

Жители Миасса уже несколько лет жалуются на подтопление дороги на улице Уральской. Лужи там образуются даже тогда, когда стоит сухая погода. По словам мэра города Егора Ковальчука, по предварительным данным, наружу выступает родниковая вода. Он поручил своим подчиненным разобраться в этом вопросе и решить его. Об этом глава Миасса сообщил в своем телеграм-канале.

«Несмотря на сухую погоду, на дороге на улице Уральской образовалась ледяная колея. Движение автотранспорта затруднено. В выходные дни проводилась очистка дороги. Это временная мера и ситуацию она не спасет. Нужны кардинальные решения. По предварительным данным, это родниковая вода. Даны поручения соответствующим службам разобраться в этом вопросе»,— написал Егор Ковальчук.

По его словам, в ближайшее время будет сделан забор и анализ воды, чтобы в дальнейшем можно было понять, как ликвидировать проблему. Ситуация находится на контроле мэра.