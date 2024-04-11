Улицу Румянцева в Челябинске восстановят до конца лета

Протяженность работ составит почти 3,5 километра

В Металлургическом районе Челябинска полностью отремонтируют улицу Румянцева. Колеи, ямы и трещины уже давно беспокоили жителей района, а диагностика улицы показала, что дорога износилась на 60%. Информация о скором ремонте дороги появилась на сайте закупок.

Фото: единая информационная система в сфере закупок

От Каштакского бора до шоссе Металлургов восстановят разбитые дорожное покрытие и парковки, отремонтируют островки безопасности, заменят бордюры и демонтируют металлические заборы. Для пешеходов обновят асфальтобетонное покрытие тротуара, сделают плитку на остановке «Больница ЧМК» и высадят новый газон.

Работы обещают закончить до конца лета.