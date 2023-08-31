Улицу на северо‑западе Челябинска закрывают на месяц из‑за реконструкции теплосетей

По улице Цинковой нельзя будет проехать уже завтра

Утром в пятницу, 1 сентября, городские власти на время закроют движение транспорта по улице Цинковой. Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь идет об участке от пересечения с Комсомольским проспектом. Там с 8 часов утра завтрашнего дня и до 8 часов вечера 30 сентября пройдут работы по реконструкции тепловой сети.

«Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты», — сообщили в администрации Челябинска.





Напомним, что на этой неделе частично перекрыли движение транспорта по трем центральным улицам областного центра: Свободы, Тимирязева и Воровского. Специалисты на различных участках этих магистралей проводят ремонт опор контактной сети троллейбусов, который продлится до 30 сентября.

Концессионер занимается модернизацией энергохозяйства «рогатых». Планируется, что полностью вся контактная сеть в городе будет обновлена к маю следующего года.