Улицу Косарева частично закроют для движения ночью 13 февраля

Там будут ремонтировать канализационный коллектор



На пересечении Косарева и Братьев Кашириных с полуночи 13 февраля будет перекрыто движение. МУП «ПОВВ» начнет ремонтировать канализационный коллектор.

Кроме того, в районе перекрестка будет ограничен проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных по направлению к «Торговому центру», сообщает мэрия Челябинска.

Срок окончания работ пока неизвестен. В процессе работ появится понимание, на какой период времени введены ограничения.

Эта информация будет полезна водителям. Ее просят учитывать при планировании маршрута.