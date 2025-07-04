Улицу Каслинскую в Челябинске частично перекроют с 6 июля для стройки метротрама

Автомобили будут ездить в оба направления по одной стороне дороги



В Челябинске 6 июля начинается строительство стартового котлована метротрамвайной линии «Север — Юг» на улице Каслинской, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. В связи с этим будет частично ограничено движение транспорта на участке от Комсомольского проспекта до улицы Островского (в направлении центра города).

Для автомобилей организуют двустороннее движение по противоположной стороне улицы. Схема движения будет изменена, поэтому водителям рекомендуется быть внимательными и следовать временным знакам. Рекомендуется также использовать альтернативные маршруты, чтобы избежать возможных заторов.

Движение общественного транспорта по утвержденным маршрутам будет продолжено без изменений.