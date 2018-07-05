/ Уличные термометры в Челябинске показывают 85 градусов жары

Горожане назвали погоду «адским пламенем».

Необыкновенная жара, установившаяся в Челябинске, озадачила даже уличные термометры. Электронное табло, закрепленное на здании «Южуралстроя», вдруг показало 85 градусов тепла. Такая высокая температура позабавила горожан: они поделились фотографией табло в соцсетях.

Погода в Челябинске на лето: дождик, дождик, адское пламя, дождик. — шутили челябинцы в комментариях.

На самом деле табло показывало температуру не по Цельсию, а по Фаренгейту, несмотря на горящий значок «C». При конвертации получается 29 градусов Цельсия. Примерно такая температура и была вчера, 4 июля, в Челябинске.

Напомним, синоптики говорят, что на Южный Урал пришла аномальная жара. Воздух прогревается аж до плюс 36 градусов. Особенно повышение температуры заметно в южных районах.