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Уличные катки в Челябинске зальют к школьным каникулам

Уличные катки в Челябинске зальют к школьным каникулам
Челябинск , катки , школьники , лед
19.12.2016 13:41:47

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Глава города поручил закончить все работы к 24 декабря.

Появление открытых катков во дворах семи районов Челябинска должно завершиться к концу текущей недели. Такое поручение сделал глава города Евгений Тефтелев. За не сданные в срок объекты градоначальник пообещал строго наказывать.

Сегодня, 19 декабря, Евгений Тефтелев на аппаратном совещании с главами районов в очередной раз поднял вопрос о заливке дворовых катков. Несмотря на то, все работы выполняются по плану, глава города ожидает лучших результатов. Установившаяся на Южном Урале морозная погода позволяет закончить формирование ледового покрытия на дворовых «коробках» раньше срока.

— Сроки установлены, было дано поручение залить все катки. И хотя эта работа в целом идет по графику, в соответствии с составленной дорожной картой, есть отставание по некоторым районам. Я считаю, что погода позволяла на неделю раньше справиться с поставленной задачей. Призываю глав районов оказывать помощь «Спортивному городу» в организации ледовых кортов, — отметил глава города Евгений Тефтелев.

Напомним, главный ледовый городок Челябинска откроется 26 декабря. Главной темой тематической площадки станет фигурное катание.

Фото: matrony.ru

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