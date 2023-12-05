Уличное освещение в деревне Бухарино должно появиться в январе

Губернатор поручил главе Сосновского района держать вопрос на личном контроле

Жители деревни Бухарино в Сосновском районе обратились на прямую линию губернатора Челябинской области с жалобой на отсутствие уличного освещения. Алексей Текслер призвал к ответу главу муниципалитета.

«Непорядок, конечно. Это современный населенный пункт, рядом с областным центром, и нет элементарного — уличного освещения! Это прямая обязанность муниципальных властей, давайте спросим главу, в чем там дело», — сказал Алексей Текслер.

По словам главы Сосновского района Евгения Ваганова, вопрос на контроле, выполнение работ по устройству наружного освещения в Бухарино запланировано на январь 2024 года.

«Жалобы и нам приходили. На сегодня получены „Технические условия“ на подключение к сетям „Россетей“, сделан сметный расчет на выполнение работ. Из бюджета района выделены необходимые средства. В декабре пройдет конкурс, в январе планируем реализовать», — ответил Евгений Ваганов.

Губернатор поручил главе держать вопрос на личном контроле, чтобы не сорвался конкурс и до конца года был определен подрядчик.

Также Алексей Текслер поставил вопрос на вид главам всех муниципалитетов региона.

«Освещение дорог — это вопрос комфорта и безопасности жителей», — резюмировал он.