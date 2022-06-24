Уличная плитка и шапки для бани: в Челябинске представили экоразработки местных компаний

Различные бренды презентовали продукты на первом в регионе водном форуме

В Челябинске завершился первый этап экологического водного форума. После дискуссионной части, где губернатор Алексей Текслер с федеральными политиками обсудил проекты по реконструкции сетей и очистке водоемов Челябинской области, гости рассмотрели презентации экоразработок различных компаний.



Например, переработке мусора на форуме было посвящено два стенда.



Компания «АльтерМа» закупает с полигонов пластиковый мусор, смешивает его с песком, плавит и методом прессования делает практически любые формы, какие потребуются заказчику. На форум для демонстрации привезли уличную плитку, столбы для парковок и шезлонг.





«В городе есть проблема, когда после благоустройства плитку и другие изделия ломают, жгут. Лавочки требуют окраски. Но наша продукция антивандальная, влагу не впитывает, а цвет придается еще при производстве по всей толщине массы», — рассказала коммерческий директор компании Анастасия Дик.





Под каждый заказ делается новая форма. В долгосрочной перспективе такая прессованная плитка может быть выгоднее каменной, потому что не будет трескаться. А еще изделия из пластика намного легче — их проще перевозить.



Администрация Екатеринбурга заказала у «АльтерМа» станции сортировки мусора. Скоро по всему городу установят специальные мусорные баки с понятными обозначениями: куда бросать бумагу, куда пластик и так далее. Мусор оттуда поедет не на полигоны, а на переработку.



Уже этим летом две такие станции появятся и в Челябинске.



Вторая компания, презентовавшая товары из переработанного мусора, — «Втор.ком». Специалисты перерабатывают бутылки, бумагу и текстильные материалы. Сначала из мусора делают флейки (маленькие частички), которые впоследствии превращаются в волокно. А из волокна получаются текстильные материалы, пригодные для использования, в том числе в мебельной и автомобильной промышленности.



Для презентации представитель компании принес вещи попроще: рюкзак и банные шапки, созданные из переработанного мусора, которые не отличить внешне от обычных товаров.











Компания «Инновации детям» переработкой мусора не занимается, но делает не менее важную работу — просветительскую. Там изготавливают игровые обучающие проекты. Сотрудники сами и создают программное обеспечение, и собирают сложные приборы.



Представитель бренда также привез на форум «интерактивный пол», который позволяет в игровой форме рассказывать детям о темах экологии. Разработчики придумали, создали все это в Челябинске, а теперь вышли на российский рынок и даже на рынки 11 стран.







Губернатор Челябинской области, посетивший стенд «Инновации детям», распорядился, чтобы детские сады региона стали рассматривать интерактивный вариант обучения.



Напомним, в мае в Ленинском районе появился новый пункт приема вторсырья. На площадке у торгового города «Алмаз» установили контейнеры для сбора стекла, металла, пластиковых бутылок, бумаги, картона. Также можно сдать зубные щетки, пакеты и крышечки от бутылок.