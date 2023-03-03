Украинские ЦИПСО распространяют фейковую информацию о закладках взрывчатки возле школ и детских садов

Мини-ловушки якобы заворачивают в купюры, чтобы привлечь внимание детей

В родительских чатах по всей России распространяется ложная информация о завернутых в денежные купюры мини-зарядах взрывчатки, которые якобы закладывают возле детских садов, школ и больниц. Содержание сообщений одинаково во всех регионах. Читатели Первого областного информагентства уже столкнулись с подобным фейком в Челябинске.



«Доброе утро, просьба отправить в родительские чаты: нашли минивзрывное устройство, завернутое в купюру 50 и 100 рублей, сказали делают для детей (чтоб поднимали дети), кидают возле школ дет. садов и больниц», — гласит сообщение (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. редакции).

Такие ложные сообщения рассылают по родительским чатам.

По информации телеграм-канала «Война с фейками», рассылка подобных сообщений — дело рук украинских центров психологических операций (ЦИПСО), цель рассылки — посеять панику среди граждан России. Это уже четвертая волна фейков только за последнюю неделю: ранее распространялась информация об отравленных пробниках духов, холерных вибрионах и взрывоопасных предметах, закладываемых украинскими диверсантами.

Как сообщила Первому областному информагентству одна из наших читательниц, в челябинских родительских чатах также появились обращения с одинаковым фото.

«На фоне неудач ВСУ под Бахмутом, украинские пропагандисты атакуют россиян, стремясь вызвать панику и дестабилизировать ситуацию в России. Призываем сохранять спокойствие и не верить паническим сообщениям», — обращаются к гражданам России авторы канала «Война с фейками».