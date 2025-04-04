Уклонение от штрафа за пьяную езду обошлось жителю Полетаево в 90 тысяч рублей

Мужчина все еще не рассчитался по счетам с государством

Житель поселка Полетаево поплатился за игнорирование закона: к 30‑тысячному штрафу за вождение в нетрезвом виде добавились еще 60 тысяч за уклонение от его оплаты, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Житель поселка Полетаево, осужденный в ноябре 2024 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и получивший штраф в размере 30 тысяч рублей, проигнорировал предписание об оплате. В результате Сосновское отделение судебных приставов возбудило против него дело по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Суд назначил нарушителю штраф в двойном размере от первоначального — 60 000 рублей. Таким образом, общая сумма, которую теперь предстоит выплатить жителю Полетаево, составляет 90 000 рублей.

«Суд не стал назначать должнику административный арест, поскольку гражданин к этому моменту устроился на работу с достойным заработком и пообещал 30‑тысячный штраф оплатить незамедлительно», — сообщает пресс-служба.

На оплату второго штрафа нарушителю дали два месяца. Если он не исполнит свое обязательство, штраф увеличат до 120 тысяч рублей, а сам нарушитель может быть подвергнут административному аресту на срок до 15 суток.