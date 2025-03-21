Ухоженные волосы и здоровая кожа больше всего важны для челябинцев

В среднем горожане тратят на красоту четыре тысячи рублей

В сфере красоты для челябинцев приоритетными направлениями являются поддержание здоровья кожи (75%) и уход за волосами (67%). В среднем горожане выделяют на уход за собой четыре тысячи рублей в месяц, рассказали ИА «Первое областное» аналитики платформы «Авито Услуги».

Треть опрошенных выделяет на бьюти-процедуры около пяти тысяч рублей, в то время как лишь 7% готовы потратить более 10 тысяч рублей. Почти половина южноуральцев как минимум раз в месяц посещают мастеров красоты.

Значительное внимание жители Челябинска уделяют физической активности (60%) и маникюру с педикюром (44%). Сбалансированное питание важно для 72% опрошенных, а уход за телом — для 41%. Заботятся о своем психологическом здоровье 30% респондентов.

Самыми востребованными специалистами, по словам экспертов, остаются парикмахеры и колористы (87%), за ними следуют мастера маникюра и педикюра (44%).

В Челябинской области женщины уделяют значительно больше внимания уходу за собой, чем мужчины.