Уходящий циклон засыплет снегом горнозаводскую зону Южного Урала 20 октября

Утром из‑за перепадов температур возможны туманы

В понедельник, 20 октября, циклон, покидая Челябинскую область, напоследок засыплет снегом горные районы региона. Ночью температура будет преимущественно отрицательной, днем потеплеет до +11 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью возможны небольшие осадки. Температура опустится до +1…+3 градусов. Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснением и до 9 градусов тепла. Ветер слабый, юго-западного направления.

По области в ночь на понедельник ожидается от −7 до +3 градусов, днем — от 6 до 11 выше нуля. В горах будет всего около +2 градусов, пройдет умеренный снег. В целом по области осадков будет немного. Утром вероятны туманы. Ветер западный, 2—7 метров в секунду с усилениями до 10 метров.