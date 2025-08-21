Уходящий циклон прольет дожди в отдельных районах Челябинской области 21 августа

Воздух начнет прогреваться

Сегодня, 21 августа, в Челябинской области после кратковременного похолодания температура начнет подниматься. На юге может потеплеть до +25 градусов, на остальной территории — чуть ниже, но тоже тепло. Дожди местами сохранятся, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске воздух прогреется до +22°C и пройдет кратковременный дождь. Ветер умеренный, западного направления, с порывами до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске градусов столько же, но без дождя.

В Миассе день тоже пройдет спокойно, а воздух может прогреться до +20 градусов. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

В Златоусте осадки прогнозируют преимущественно в первой половине дня. Градусники покажут до +18°C.

В Карталах тепло — до +23°C. Преимущественно солнечно. Но ветер чуть сильнее, чем в других городах, — до 7 метров в секунду.

А в Бакале сохранится прохладная погода — там около +16°C. Небольшой дождь будет идти почти весь день.

В целом в регионе ожидается от +17 до +25°C. Облачно с прояснением, местами ожидаются кратковременные дожди. Могут прогреметь грозы. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду. Там, где пройдут грозы, ветер усилится до 14 метров в секунду.