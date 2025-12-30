Уходящий циклон добавит снега на востоке Челябинской области 30 декабря

В южной половине региона выглянет солнце

Сегодня, 30 декабря, температура в Челябинской области будет чуть ниже −10°C. На большей части территории осадков не будет. Лишь в восточных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снег.

В Челябинске — небольшой снег. Температура поднимется до минус 11—13°C. Почти без ветра.

В Магнитогорске день выдастся ясным. Те же −11...−13°C.

В Бакале, напротив, будет пасмурно. Градусники покажут до −13°C. Ветер южный, слабый.

В Пласте небольшой снег должен закончиться во второй половине дня. −14°C.

В Бредах утренний снегопад сменится солнечной погодой. Воздух прогреется до −11°C.

В Карталах снег прекратится ближе к вечеру, а в Троицке осадки будут идти весь день. Столбики термометров зафиксируются на −12°C.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −9 до −14°C. Утром местами туман. Ветер слабый, северо-западного направления.