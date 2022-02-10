Уход врачей женской консультации Троицка на больничный не отразится на беременных

Помощь женщинам в положении будут оказывать акушерки

В женской консультации Троицка, где на больничный ушли все врачи-гинекологи, беременных будут принимать акушерки. Объявление об этом сотрудники разместили в группе учреждения в сети «ВКонтакте».



Череда больничных в женской консультации началась в начале месяца. 3 февраля прием только беременных и экстренных больных вела заведующая учреждением Ольга Ращектаева. Пациентов предупредили, что остальные врачи болеют и срок их выхода не определен.

8 февраля прием гинекологических больных был приостановлен, но пациенток перенаправляли в женскую консультацию на ГРЭС. Со вчерашнего дня стало известно, что беременных женщин, пока нет врачей в женской консультации Троицка, будут принимать акушерки.

Больше поликлиник начали круглосуточно принимать южноуральцев с симптомами ОРВИ и коронавируса. Все медучреждения работают в штатном режиме и готовы к приему пациентов.

Напомним, Минздрав Челябинской области разработал инструкцию для пациентов, которая позволяет быстрее попасть к врачу.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что прекращает выдачу предписаний об изоляции людям, которые контактировали с больными коронавирусом. Кроме того, ПЦР-тест теперь не является обязательным при выписке пациентов, которые перенесли коронавирус.