УГИБДД по Челябинской области запустит систему «Автоураган»

Комплекс поможет фиксировать административные нарушения на дорогах

Госавтоинспекция Челябинской области обсуждает с партнерами вопрос запуска в тестовом режиме комплекса «Автоураган». Об этом сегодня, 2 февраля, сообщил начальник регионального УГИБДД Иван Путков.

Специальное устройство будет устанавливаться на автомобиль экипажа ДПС.

«„Автоураган“ будет фиксировать нарушения расположения автомобилей на проезжей части, выезд на полосу встречного движения и другие маневры, создающие угрозу безопасности движения», — отметил Иван Путков.

Комплекс способен распознавать госномера авто, фиксировать превышение скоростного режима и постоянно контролировать трафик.