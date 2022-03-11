УФСБ по Челябинской области предупредило южноуральцев о провокациях с иностранных сервисов

Растет массовое распространение ложных угроз о минировании

УФСБ по Челябинской области сегодня, 11 марта, предупредило южноуральцев о росте провокационных и ложных угроз с иностранных сервисов в связи со спецоперацией на Украине.

Так, с электронной почты и телефонных номеров, принадлежащих иностранным операторам сотовой связи, распространяется фейковая информация. Сообщения дискредитируют российские вооруженные силы и проводимую органами власти России внутреннюю и внешнюю политику. Также регулярно поступают ложные сведения о минировании учреждений.

«В новостных каналах мессенджеров и социальных сетях распространяются призывы к участию и проведению несанкционированных митингов и шествий, проводятся опросы жителей с целью сбора данных о военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляется дезинформирование населения о необходимости обналичивания денежных средств, находящихся на вкладах», — рассказали в региональном УФСБ.

Сотрудники ведомства призывают жителей региона не поддаваться провокациям, а доверять только официальным сообщениям и заявлениям государственных органов.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске из-за сообщения о минировании из школы № 115 в Курчатовском районе эвакуировались персонал и ученики.

Добавим, уже в пятый раз за последнюю неделю эвакуировали покупателей и персонал ТРК «Горки» из-за ложного сообщения о минировании.

Атакам лжеминеров на прошлой неделе подверглись заводоуправления ЧЭМК и ЧМК.