Уфимец прошелся по канату через ГЭС «Пороги» под Саткой

Альпинист увлекается экстримом уже семь лет

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В минувшие выходные житель Уфы Сергей Шилов прошелся по канату через ГЭС «Пороги» в Саткинском районе. Видео эпичного перехода экстремал поделился с ИА «Первое областное».

Спортсмен со страховкой прошел по канату на высоте 20 метров, превозмогая громкость водного потока и бесконечные брызги на Большой Сатке.

«Семь лет покоряю высоту. Страшнее всего было переходить между башнями „Москва-сити“ в 2019 году. Дух захватывало», — поделился Сергей Шилов.

А в прошлом году Сергей покорил Айгир в Башкирии, преодолев более километра по канату от скалы к скале.

Этим летом вместе с друзьями-экстремалами Сергей Шилов пересек Лимоновский гребень.