Удовлетворенность медициной в Трехгорном выросла до 70%

Это результат реализации проекта «Совершенствование качества и доступности медпомощи в городах присутствия Росатома»

Охват профилактическими мероприятиями вырос втрое, диспансеризацией — в два раза, время ожидания приема пациентами — в полтора раза — это лишь некоторые итоги двух лет реализации в Трехгорном (ЗАТО) межведомственного проекта «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия ГК „Росатом“». Эти результаты сегодня оценили гендиректор ГК Алексей Лихачев и начальник Управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Михаил Ратманов в ходе рабочей поездки в южноуральскую «запретку».

Как отметил Михаил Ратманов, по поручению главы агентства Вероники Скворцовой медсанчасть № 72 Трехгорного с 2020 года была включена во все национальные проекты, и прежде всего, в проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Уже отремонтированы детская и взрослая поликлиники, и люди сразу почувствовали комфорт, врачи получили удобные кабинеты и новое оборудование. Медико-санитарная часть участвует в программе реализации программы борьбы с сахарным диабетом — в городе появился специальный центр. Отмечаем позитивные изменения в части привлечения высококвалифицированных кадров: благодаря совместной работе с госкорпорацией у больницы появились квартиры, и молодые врачи перевозят свои семьи, хотят связать жизнь с этим прекрасным городом», — отметил Михаил Ратманов.

С докладом о развитии Медсанчасти № 72 выступил ее начальник Сергей Рычков, подробно рассказав о том, что удалось воплотить в жизнь и о том, над чем еще предстоит работать.

«В 2023 году вложения в проект со стороны госкорпорации и ФМБА России составили порядка 136 миллионов рублей, в 2024-м — уже 158 миллионов. Спасибо за это огромное вложение сил и средств, которые позволили нам начать поднимать медицину. И люди это замечают. В частности, за два года, по отзывам горожан, удовлетворенность медобслуживанием выросла с 45% до 70%», — рассказал Сергей Рычков.

В настоящее время, по его словам, вместе с градообразующим Приборостроительным заводом медсанчасть реализует три крупных проекта: создаются центр женского здоровья, стоматологическое подразделение, а также усиливается профилактическая работа среди населения.

Гости осмотрели обновленные отделения, а также пообщались с новыми врачами, которые приступили к работе в Трехгорном.

«Уверен, что у Приборостроительного завода большой путь развития, грандиозные задачи. А это значит, что будет работа и понадобятся люди. А это, в свою очередь значит, что мы не справимся без хороших докторов. Медики — это наши единомышленники, без медицины мы не выполним наши стратегические задачи», — отметил важность этой сферы жизни гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Добавим, в ходе визита руководители ФМБА, Росатома и МСЧ-72 наметили план развития больницы до 2030 года: она продолжит участвовать во всех национальных проектах, которые стартуют с 2025 года. В частности, будет усилена работа над улучшением пребывания пациентов в стационаре.