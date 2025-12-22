Пенсионеры и люди с инвалидностью могут предъявлять свое удостоверение с правом на льготы в мобильном приложении МАХ, сообщает Минтруд РФ.
«Цифровое удостоверение может пригодиться для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев или для подтверждения права на льготный проезд в транспорте», — говорят в ведомстве.
Чтобы оформить электронное удостоверение, нужно зайти на портал «Госуслуги» и дать согласие СФР на обработку данных для выпуска удостоверения. Пенсионеры делают это в разделе «Работа и пенсия», граждане с инвалидностью — в разделе «Документы для предъявления».
После этого нужно зайти в МАХ, нажать «Цифровой ID», а затем — кнопку «Создать».
Далее — дать необходимые согласия и подтвердить личность одним из предложенных способов.
В заключение — сделать селфи и дождаться сообщения, что цифровой ID готов.
После успешной проверки приложение автоматически загрузит ваше цифровое удостоверение с «Госуслуг» — оно появится в профиле МАХ.
Ранее такая возможность появилась у многодетных родителей.