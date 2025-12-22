Удостоверение пенсионера и инвалида можно хранить в приложении MAX

Цифровой документ полностью заменяет бумажный

Пенсионеры и люди с инвалидностью могут предъявлять свое удостоверение с правом на льготы в мобильном приложении МАХ, сообщает Минтруд РФ.

«Цифровое удостоверение может пригодиться для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев или для подтверждения права на льготный проезд в транспорте», — говорят в ведомстве.

Чтобы оформить электронное удостоверение, нужно зайти на портал «Госуслуги» и дать согласие СФР на обработку данных для выпуска удостоверения. Пенсионеры делают это в разделе «Работа и пенсия», граждане с инвалидностью — в разделе «Документы для предъявления».

После этого нужно зайти в МАХ, нажать «Цифровой ID», а затем — кнопку «Создать».

Далее — дать необходимые согласия и подтвердить личность одним из предложенных способов.

В заключение — сделать селфи и дождаться сообщения, что цифровой ID готов.

После успешной проверки приложение автоматически загрузит ваше цифровое удостоверение с «Госуслуг» — оно появится в профиле МАХ.

Ранее такая возможность появилась у многодетных родителей.