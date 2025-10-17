Удостоен медали: проректор челябинского вуза под обстрелом восстановил связь

Алексей Богачев с июля служит на СВО

Первый проректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Алексей Богачев представлен к награде Министерства обороны РФ. Он находится в зоне специальной военной операции с июля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По информации университета, рядовой Богачев проявил мужество в бою. Требовалось срочное обслуживание радиоаппаратуры на передовых позициях. Он добрался до указанной точки несмотря на артиллерийский обстрел. Военнослужащий оперативно заменил неисправные детали и обеспечил надежную маскировку средств связи.

«Знания и решительные действия Алексея Николаевича предотвратили выход из строя радиоаппаратуры. Они обеспечили надежной связью наступающие подразделения», — отметили в пресс-службе ЮУрГГПУ.

За проявленное мужество военнослужащий представлен к получению медали II степени «За воинскую доблесть». В университете подчеркнули, что гордятся своим коллегой. Они желают ему доброго здоровья и скорейшего возвращения домой.

Российские контрактники ежедневно демонстрируют мужество на передовой. Так, уроженец Новосибирска спас попавших под минометный обстрел бойцов, рассказал gorsite.ru. Он оказал первую помощь военнослужащим и организовал эвакуацию.