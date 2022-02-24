Ударники пятилетки и победители соцсоревнований смогут оформить звание «Ветеран труда»

Новые правила утвердило Законодательное собрание Челябинской области

Законодательное собрание Челябинской области расширило перечень наград, которые дают право на получение регионального звания «Ветеран труда». Поправки к закону «О звании „Ветеран труда Челябинской области“» приняты 24 февраля сразу в первом и третьем чтениях, передает с заседания ЗСО корреспондент ИА «Первое областное».

«Данное предложение направлено на повышение уровня социальной поддержки граждан, имеющих длительный трудовой стаж, и поощрение за особые отличия в труде. Благодаря расширению списка наград почетное звание смогут получить еще 8,5 тысячи южноуральцев», — пояснила необходимость поправок министр социальной защиты Челябинской области Ирина Буторина.

Перечень наград, дающих право на присвоение звания, дополнен общесоюзными знаками «Победитель социалистического соревнования» (1973—1980 годы) и «Ударник пятилетки» (9—12-я пятилетки).

До этого звание присуждалось при наличии наград Челябинской области, наград Заксобрания региона, а также почетных грамот губернатора и Заксобрания области.

Для получения звания «Ветеран труда Челябинской области», помимо наград, нужно получать пенсию либо достигнуть возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Также необходим страховой стаж, который с 1 января 2022 года был сокращен с 35 до 30 лет (для женщин) и с 40 до 35 лет (для мужчин). Ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере 1124 рубля (ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи) и 1316 рублей (ветераны труда Челябинской области, пользующиеся услугами местной телефонной связи).