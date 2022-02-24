Законодательное собрание Челябинской области расширило перечень наград, которые дают право на получение регионального звания «Ветеран труда». Поправки к закону «О звании „Ветеран труда Челябинской области“» приняты 24 февраля сразу в первом и третьем чтениях, передает с заседания ЗСО корреспондент ИА «Первое областное».
«Данное предложение направлено на повышение уровня социальной поддержки граждан, имеющих длительный трудовой стаж, и поощрение за особые отличия в труде. Благодаря расширению списка наград почетное звание смогут получить еще 8,5 тысячи южноуральцев», — пояснила необходимость поправок министр социальной защиты Челябинской области Ирина Буторина.
Перечень наград, дающих право на присвоение звания, дополнен общесоюзными знаками «Победитель социалистического соревнования» (1973—1980 годы) и «Ударник пятилетки» (9—12-я пятилетки).
До этого звание присуждалось при наличии наград Челябинской области, наград Заксобрания региона, а также почетных грамот губернатора и Заксобрания области.
Для получения звания «Ветеран труда Челябинской области», помимо наград, нужно получать пенсию либо достигнуть возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Также необходим страховой стаж, который с 1 января 2022 года был сокращен с 35 до 30 лет (для женщин) и с 40 до 35 лет (для мужчин). Ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере 1124 рубля (ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи) и 1316 рублей (ветераны труда Челябинской области, пользующиеся услугами местной телефонной связи).