Ударники пятилетки и победители соцсоревнований получат звание «Ветеран труда»

Необходимые изменения скоро внесут в закон Челябинской области

В четверг, 17 февраля, комитет по социальной политике Заксобрания области поддержал предложение губернатора о расширении списка наград, которые позволяют получить региональное звание «Ветеран труда».

Перечень наград, дающих право на присвоение звания, предложено дополнить общесоюзными знаками «Победитель социалистического соревнования» (1973—1980 годы) и «Ударник пятилетки» (9—12-я пятилетки).

«Эти награды выбраны не случайно. Мы учитывали обращения граждан в органы соцзащиты и сложившуюся судебную практику. Например, знак победителя соцсоревнований выдавался южноуральцам по ходатайству властей региона, поэтому вполне логично, что его владельцы сегодня могут претендовать на звание регионального ветерана труда», — пояснила на заседании министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Комитет по соцполитике рекомендует Заксобранию области принять поправки к закону в I и в III чтениях одновременно. На заседании Заксобрания проект рассмотрят 24 февраля.

В случае принятия законопроекта общесоюзные знаки «Победитель социалистического соревнования» (1973—1980 годы) и «Ударник пятилетки» (9—12-я пятилетки) станут основанием для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области» наряду с наградами Челябинской области, наградами Законодательного собрания Челябинской области, почетными грамотами Законодательного собрания Челябинской области и губернатора Челябинской области.

Для получения звания «Ветеран труда Челябинской области», помимо наград, нужно получать пенсию либо достигнуть возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Также необходим страховой стаж, который с 1 января 2022 года был сокращен с 35 до 30 лет (для женщин) и с 40 до 35 лет (для мужчин). Ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере 1124 рубля (ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи) и 1316 рублей (ветераны труда Челябинской области, пользующиеся услугами местной телефонной связи).